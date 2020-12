Imperia: furti in abitazione, sono nove le denunce ai carabinieri da inizio mese, in linea con gli altri anni

Si parla molto nelle ultime settimane di furti nelle abitazioni che sono stati messi a segno sulle alture di Imperia e nel dianese. Le notizie diffuse dai giornali, ma soprattutto sui social network, in primis i gruppi cittadini di Whatsapp, hanno generato il convincimento tra la popolazione imperiese che sarebbe in corso una serie di furti senza precedenti.



In realtà, guardando i dati delle denunce raccolte dai carabinieri a dicembre, aggiornati al 21, si rilevano nove interventi per furti. Di questi nove, quattro sono stati tentati furti, come i due recentemente in via Molle e in via Diano Calderina. Negli altri cinque casi, uno è stato un furto di lieve entità, mentre nelle altre quattro occasioni sono stati rubati gioielli e denaro contante.



Il numero di denunce ai carabinieri per furti o tentati furti in abitazione è in linea con quello dello scorso anno nello stesso periodo. Si tratta quasi sempre di furti che riguardano le cosiddette seconde case, spesso vuote al momento della visita dei ladri, tanto che in alcuni casi, i carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei vicini, all'insaputa dei proprietari dell'abitazione, ignari di tutto.