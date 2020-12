Illuminazione carente a Verezzo: famiglie sul piede di guerra contro il Comune

A Sanremo, i residenti di Verezzo tornano a chiedere il potenziamento dell'illuminazione considerata carente e pericolosa a fronte delle tante famiglie che ogni giorno percorrono queste strade per arrivare in centro città. Una richiesta annosa ma non soddisfatta, tanto che ora numerose famiglie vorrebbero adire a vie legali.



"Siamo un numeroso gruppo di residenti dell'abitato della zona di Verezzo. Mentre leggiamo che i residenti di Bussana si lamentano della nuova illuminazione stradale appena realizzata (LINK), cosa assai bizzarra considerate le condizioni vetuste della vecchia illuminazione, in cuore nostro si apre una ferita. Da decenni chiediamo pazientemente alle varie Amministrazioni Comunali di potenziare l'illuminazione stradale dal bivio Via Duca Abruzzi - Via M. Calvino salendo per Str. Carrozz. Verezzo sino alle frazioni, ma nulla tristemente è cambiato".



"Tutte le famiglie hanno figli che viaggiano in scooter per andare a scuola o recarsi presso le strutture per praticare sport, nel periodo invernale quando fa buio già alle 17, la strada diventa molto pericolosa e causa di incidenti. Ad oggi sono presenti delle lampade sui lampioni che fanno luce come una candela, praticamente non servono a nulla ed il lungo tratto di strada che porta alle abitazioni è completamente al buio".



"Noi siamo stati molto pazienti, ma non possiamo più tollerare una situazione così pericolosa. Dopo innumerevoli segnalazioni inviate al Comune di Sanremo ed aver contattato i vari Assessori competenti degli ultimi decenni, comunichiamo che contatteremo i nostri legali di fiducia per gli adempimenti conseguenti, considerato quanto sopra descritto".