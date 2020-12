Taggia: dal rinnovo delle concessioni demaniali lo scontro in maggioranza, il Sindaco a Bastiani "Quando c'è conflitto bisogna scegliere"

Acque agitate all’interno dell’amministrazione comunale di Taggia. Il sindaco ha posto un aut aut a uno dei suoi consiglieri, Raffaello Bastiani, dopo la posizione assunta tramite un comunicato stampa in merito al rinnovo delle concessioni demaniali.

A generare malumore tra le fila della maggioranza tabiese le dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate da Bastiani come responsabile regionale del dipartimento marittimo e imprese balneari, per Fratelli d'Italia. In un intervento, condiviso su Facebook, Bastiani ha criticato il meccanismo delle ‘proroghe tecniche’ applicato da alcuni comuni per rinnovare le concessioni, auspicando peraltro un’azione del Governo per verificare che le amministrazioni applichino la Legge 145/18 senza alcuna clausola, estendendo le concessioni demaniali al 2033.

Un sistema adottato proprio da Taggia dove Bastiani siede tra le fila della maggioranza. Pochi giorni fa con un atto di indirizzo la giunta tabiese ha accordato la proroga delle concessioni ai richiedenti a patto che l'impresa balnearia richiedente accetti di sottoscrivere un documento che prevede la modifica del rapporto della concessione se subentreranno nuove norme nazionali o qualora si concretizzasse la messa in mora dell'Italia da parte della Commissione Europea. Una soluzione adottata dal Comune per far fronte al caos normativo e giurisprudenziale sulle concessioni, con la scadenza alle porte, il 31 dicembre 2020.

E’ lo stesso Bastiani tuttavia a cercare di evitare fraintendimenti specificando sempre a mezzo social network: “Il Comune di Taggia sta facendo al meglio il ruolo a cui è chiamato e ne sono fiero. Molti colleghi però sono in difficoltà non solo in Liguria. Ci auguriamo che in questo periodo storico buio, lo Stato possa dare un minimo di sicurezza al futuro di tante famiglie in tutta Italia”.

Una ‘pezza’ che non è bastata a calmare gli animi. Al sindaco Mario Conio abbiamo chiesto se non ci fosse una conflittualità di vedute con Bastiani. “Purtroppo devo prendere atto del comunicato del consigliere che mi pare mettere in discussione l’operato del comune di Taggia. - conferma il primo cittadino - Ho invitato il consigliere a fare le opportune valutazioni sulle eventuali difficoltà che questo suo duplice incarico gli impone. Sull’argomento al centro delle critiche, ritengo che l’attività dell’amministrazione sia stata corretta. Comprendo le legittime aspettative di Bastiani come imprenditore ma insisto a volerlo invitare a riflettere serenamente se questi due ruoli possano coesistere correttamente e se condivida le linee dell’amministrazione in questa materia”.

Quindi gli ha chiesto di proseguire come consigliere comunale di maggioranza a Taggia o procedere con il nuovo incarico in rappresentanza dei balneari? “E’ diritto di ogni cittadino poter difendere i propri interessi e diritti nelle maniera che ritiene più opportuna ma è altrettanto chiaro che quando le posizioni sono in conflitto occorre fare una scelta. - taglia corto Conio - Personalmente sono soddisfatto dell’apporto che Raffaello Bastiani sta dando alla mia amministrazione. E’ proprio per l’affetto e la stima che ci lega che gli lascio massima libertà di scelta e valutazione”.

Una eventuale dimissione di Bastiani da consigliere comunale potrebbe arrivare come un fulmine a ciel sereno, andando a interrompere un cammino che sembrava condiviso e coerente con le scelte adottate dall’amministrazione. Prova ne sia anche la recente votazione in consiglio comunale, a favore, per affiancare un legale all’ufficio Demanio del Comune per la gestione del rinnovo delle concessioni. Passaggio, quest’ultimo che ha portato all’atto della giunta al centro della frizione odierna. A questo punto l’ultima parola spetta a Raffaello Bastiani, chiamato a fare una scelta importante a un anno e mezzo dalla fine del primo mandato amministrativo.