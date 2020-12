MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo le deliziose roselline di mela

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA, la mela rossa Cuneo IGP – varietà Gala, rispetto ad altre varietà, si distingue per il suo sapore dolce e gradevole con bassa acidità. Si tratta di una delle mele a buccia rossa più diffuse sul mercato grazie alla sua polpa compatta, leggermente granulosa e mai troppo dura, che la rende per questo particolarmente indicata per le cotture e le salse. Come tutte le mele a buccia rossa, la ricchezza in fibre, vitamine, antiossidanti e le innumerevoli proprietà benefiche come quella anti-cancro, ipoglicemica, prebiotica e antinfiammatoria la rendono l’alleata perfetta del benessere quotidiano.

ROSELLINE DI MELA, Un dolce sorprendente per quanto veloce e goloso a fronte dell’impiego di pochi ingredienti. Grazie al suo effetto scenografico naturale, il risultato è assicurato, tanto più sulle tavole di Natale!

Tempi 30 minuti - Ideale per… il dolce della festa (e di Natale!)

Ingredienti (4 persone)

1 mela di mela rossa Cuneo IGP tipo Gala

230 g di pasta sfoglia rettangolare

1 cucchiaio di zucchero grezzo

3 cucchiai di confettura di mirtilli

Cannella in polvere q.b.

Procedimento 1. Lavate bene la mela mantenendo la buccia, detorsolatela, quindi tagliatela a fettine molto sottili 2. Stendete la sfoglia e ritagliatene delle strisce larghe ca. 5 cm3. Disponete le fettine di mela su ogni striscia di sfoglia in modo che siano leggermente sovrapposte e spuntino oltre la sfoglia 4. Aggiungete alla base un po’ di confettura di mirtilli 5. Ripiegate sulle fettine di mela la sfoglia in eccedenza, quindi arrotolate su se stessa ogni striscia di sfoglia farcita 5. Disponete le roselline così ottenute sulla carta forno, spolverizzatele con lo zucchero e la cannella 6. Fate cuocere in forno già caldo a 180°C per circa 15 minuti Se avanzano?

Disponetele in uno stampo per torte e ricopritele di crema pasticcera alla cannella per ottenere dei cinnamon rolls super golosi!