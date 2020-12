Rientri degli imperiesi dalla Gran Bretagna: sono 54 quelli tornati e sottoposti a tampone

Sono 54 gli imperiesi che sono rientrati dalla Gran Bretagna e che si sono dovuti sottoporre al doppio tampone, uno in partenza e uno all’arrivo. La conferma è stata da dall’Asl 1 Imperiese, che si occupa dei test verso chi rientra dal Regno Unito e che, come da protocollo, deve sottoporsi a quarantena per 14 giorni e per il fatto che nel paese è stata scoperta una variante che potrebbe essere più contagiosa, del Covid-19.

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 dicembre, infatti, impone a tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale e che, nei quattordici giorni prima del 20 dicembre hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone. Il tampone è da ripetere anche se è già stato effettuato un test nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia.