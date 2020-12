Ventimiglia: rimane in vigore l'ordinanza dello scorso anno, dal 23 dicembre al 6 gennaio vietati i 'botti'

L'assessore Eleonora Palmero, che ha anche la delega al benessere e alla tutela degli animali conferma che, in relazione all'ordinanza dello scorso anno e ancora in vigore, è vietato su tutto il territorio comunale di Ventimiglia, esplodere petardi, botti è artifici pirotecnici di ogni genere in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private, dal 23 dicembre al 6 gennaio.

"Purtroppo - sottolinea l'Assessore Palmero - le cronache del primo gennaio ci raccontano di moltissimi feriti e in alcuni casi anche di morti dovute ai botti di Capodanno. Mai come quest'anno è necessario prestare la massima attenzione visto l'emergenza sanitaria, per non andare ad intasare pronto soccorso ed ospedali. Capisco la voglia di buttarsi alle spalle questo 'annus horribilis' ma facciamolo con coscienza, per noi, per i nostri cari e anche per i nostri amici animali".