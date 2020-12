Nuoto: terminata la fase preliminare della Coppa 'Caduti di Brema', ottimi risultati per la Rari Imperia

La Rari Nantes Imperia torna dalla fase preliminare della Coppa ‘Caduti di Brema’ con 4.395 punti raccolti con la squadra maschile e 5.935 con la femminile, che ha anche ottenuto l’ottavo punteggio totale nelle staffette.

“Sono contento perché comunque i ragazzi avevano bisogno di gareggiare, di emozionarsi e sentire la tensione della gara. Al di là del risultato” ha commentato l’allenatore Davide Dreossi di ritorno dalla piscina ‘Sciorba’ di Genova.

Come aveva specificato l’allenatore nella presentazione della gara, la squadra è in fase di mantenimento e lavora fissando l’obiettivo sulle gare di fine gennaio. Ma Dreossi sottolinea le prove dei suoi atleti:” C’è tanto da dire su ognuno perché sono tutti in fase di crescita. E’ ancora ottima, la prestazione della coppia Cifelli-Giordano nei 100 Rana che riescono ad abbassare ulteriormente il loro ‘personal best’: 1’05”9 per Lorenzo Giordano e 1’14” per Elisa Cifelli. Molto bene Eleonora Mela, al rientro, che nuota i 100 Stile Libero in un minuto, a pochi centesimi dall' abbattimento del muro. Così Sofia El Baraka che ha trovato il miglior tempo personale sui 50 Stile Libero, ed ha ancora ampi margini di miglioramento.

Sono molto felice per Fabiano Rossi perché sta trovando la sua dimensione: ho visto delle belle prove ed ha un ottimo spirito di squadra. Così come sono soddisfatto di Spano, al rientro in gara.

Martina Acquarone, sui 200 Rana, mantiene il 2’43” e si conferma tra le top della Regione. Il nostro ‘capitano’ Stefano Marzorati si è messo in evidenza con prove importanti, così come le sorelle Annaluce e Chiara. Molto buone le prove di Edoardo Campi che non ha solo migliorato sul piano cronometrico ma anche nell’atteggiamento in gara. Chiudo con la valutazione di due ragazze: Gaia Guerriero, che è in netta ripresa, e Rebecca Luongo, eccellente su un ‘800’ Stile un po’ inventato dato che per lei era la prima volta su questa distanza”.