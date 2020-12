Donazione di Natale del Lions Club Bordighera alle scuole di Perinaldo, Soldano e San Biagio della Cima

Questa mattina i soci del Lions Club Bordighera "Caponero Host" hanno donato dei dispositivi informatici con programmi didattici già installati per i bambini affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per le scuole di Perinaldo, Soldano e San Biagio della Cima.



Il presidente del Club Rodolfo Brizio, vicepresidente Marco Zagni e il presidente comitato Services Gianfranco Ravotti insieme ai sindaci Vincenzo Di Donato di Perinaldo, Isio Cassini di Soldano e Luciano Biancheri di San Biagio della Cima si sono recati presso gli istituti scolastici primari dei rispettivi comuni dove per la consegna sono stati accolti da alunni ed insegnati. Nella stessa mattinata il Presidente Rodolfo Brizio a nome di tutti soci del club, si è recato presso la Casa di riposo San Giuseppe di Bordighera per consegnare a tutti gli ospiti dei pandori in occasione delle festività natalizie.