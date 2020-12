Taggia: estensione straordinaria del periodo di esenzione dell’imposta di soggiorno

Il Comune di Taggia ha deliberato l’estensione straordinaria del periodo di esenzione dell’imposta di soggiorno dal primo gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 visto il perdurare dello stato di emergenza nazionale dovuto dal diffondersi del virus covid 19.

La decisione è stata proposta dal Comune di Taggia ai rappresentanti delle associazioni di categoria nel corso di un tavolo tecnico tenutosi lo scorso 11 dicembre 2020 in modalità video, tra l’Assessore al Turismo Barbara Dumarte, il Consigliere Comunale Chiara Cerri con delega ai rapporti con le associazioni di categoria produttive e i funzionari comunali competenti in materia.

“Ancora una volta, in considerazione del prolungamento dello stato di emergenza dovuto al covid 19 – dichiara il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio - abbiamo deciso di intervenire per dare sostegno ad un settore duramente colpito in questi mesi”.

Il provvedimento in questione è di carattere prettamente straordinario e avrà validità solo ed esclusivamente per il corrente periodo di imposta relativo all’anno 2021.