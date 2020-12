Alcune buone ragioni per cui è importante giocare

Sapere dare una spiegazione plausibile del perché le persone amino così tanto il gioco? Abbiamo sempre letto teorie che sostengano come il gioco sia utile per allenare la mente, fin da quando siamo giovanissimi. Naturalmente ci sono alcune differenze e distinzioni del caso che devono essere prese in considerazione. Se in effetti intendiamo giochi da tavolo e di società, come le carte, i giochi di abilità come dama e scacchi, sicuramente vale questo tipo di principio, soprattutto in questo periodo natalizio .

Giochi di abilità e attrattive dei live casinò

Lo stesso che possiamo applicare a giochi di abilità dove si vince denaro vero, come ad esempio il poker in tutte le sue declinazioni, la roulette, il blackjack e il baccarat, sempre per rimanere in ambito di giochi da casinò live. Differente potrebbe sembrare invece l’approccio a giochi come i dadi, le slot machine e tutti quei giochi che stanno ottenendo un rapido successo per la filiera dei giochi da casino live online , che si adegua ai tempi e aggiunge a un’offerta già imponente giochi di società che stanno occupando anche il palinsesto televisivo da qualche tempo e che sbarcano ora anche sulle piattaforme dedicate al gambling.

Gli aspetti fondamentali per cui giocare è importante

Tra i motivi per cui molti giochi sono utili da praticare e svolgere, troviamo sicuramente una ragione di aspetto pratico e fondamentale: la concentrazione. In diversi ambiti allenare la nostra concentrazione si può rivelare determinante. Lo stesso vale per la pazienza che è appunto una virtù dei forti. Ci sono poi altri aspetti di ritualità e di socialità che sono regole fondamentali del gioco e dello stare in compagnia: imparare a essere leali e sportivi. Il rispetto per le regole, per le vittorie e i successi altrui, che sono una palestra per la mente e per lo spirito. Il giocatore esperto e abile applica ed elude le regole, ma le rispetta sempre. Non è un caso se si usa dire che accettare una sconfitta e saperla analizzare, spesso è più utile che vincere. Molti giocatori professionisti di carte hanno sempre dichiarato che perdere una importante partita di torneo sia stata una vera lezione di vita, capace di far progredire la loro carriera in un momento cruciale della propria vita.

La filosofia di gioco: come si apprende

Una volta giunti a un livello più elevato il gioco ci aiuta a sviluppare quelle che vengono definite le strategie vincenti per i giochi più complicati da svolgere. Una filosofia di gioco che vale naturalmente per diverse attrattive come gli scacchi, i giochi di abilità del blackjack, dove è richiesto un livello di attenzione davvero elevato per poter vincere contro il banco. Nei giochi da casinò ad esempio si tratta spesso di ridurre il margine di vantaggio del dealer rispetto al giocatore, dato appunto dalla disponibilità di tempo, mezzi e punto di vista. Proprio per questo motivo diventa fondamentale allenarsi e pensare a quelle che saranno le nostre mosse, le intenzioni di gioco e la previsione di come una mano di carte, un giro di roulette possa terminare. Si tratta di giocare anche con noi stessi, di metterci in discussione e di alzare l’asticella dell’attenzione. Bisogna però capire quando c’è bisogno di strategia e quando invece il gioco deve essere maggiormente tattico, dove appunto l’istinto può ottenere un buon risultato, visto che alcuni giochi sono anche basati su sensazioni, momento specifico e particolare, che si tramutano in occasioni di vittoria che si possono palesare in qualsiasi momento.

Dal gioco agli eSport: come cambiano le nostre specifiche abitudini

Un principio che vale per lo sport, per il gioco e per i videogames di ultima generazione. Da qualche tempo stanno prendendo piede giochi di strategia e soprattutto i cosiddetti eSport, cioè gli sport elettronici che sono a metà tra videogames e appunto attività di tipo sportiva. Una nuova frontiera dove la tecnologia gioca un ruolo primario, che sta ottenendo buoni riscontri sia nell’universo sportivo, sia tra gli appassionati di videogiochi di ultima generazione. Una nuova frontiera che in tutto il mondo sta prendendo piede e che entro tempi brevi potrebbe diventare sempre più comune e mainstream. Tuttavia bisogna tenere presente un aspetto: indipendentemente da cosa utilizziamo, il gioco, lo sport, i videogames, vengono svolti dalla nostra mente e sono funzionali ad altri aspetti e alla vita di tutti i giorni. Proprio per questo motivo giocare, allenarsi e concentrarsi nella società odierna ha un ruolo così importante.