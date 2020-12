Addio all'eucaliptus di piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, Conio "Dal taglio emersa correttezza del nostro operato"

Alla fine l’eucaliptus di piazza Tiziano Chierotti è stato rimosso. Stamattina si sono svolte le operazioni di taglio dell’iconico albero sul lungomare di Arma di Taggia. L’ultima perizia, la terza in pochi giorni, ha portato il sindaco Mario Conio a prendere la decisione di procedere con l’eliminazione della pianta ormai non più sicura.



Il taglio è stato eseguito dalla ditta Rovea di San Lorenzo al Mare, nell’area recintata intorno all’imponente pianta. Numerose le persone che nel corso della mattinata si sono fermate a osservare e a salutare un’ultima volta l’eucaliptus. L’albero è nei ricordi di tantissimi armesi che in questi giorni si sono spesi nella speranza di poter evitare l’abbattimento della pianta.



“Dal taglio è emersa la correttezza del nostro operato. - afferma il sindaco Mario Conio - E’ stato dimostrato lo stato di malattia della pianta. Si procederà già oggi alla carotatura delle radici per arrivare già domani al posizionamento di una nuova alberatura. Gli agronomi hanno ritenuto come essenza adeguata una pianta di canfora, un esemplare di circa 4 metri, il migliore trovato nei vivai”.