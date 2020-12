Pieve di Teco: anche alla casa di riposo 'Borrelli' è arrivato il Babbo Natale con ‘La Porta degli Abbracci’

“Quest’anno caratterizzato da quest’emergenza COVID-19, ha portato nelle nostre vite innumerevoli cambiamenti. In questo contesto abbiamo deciso di rendere questo Natale un po’ speciale, superando le restrizioni imposte che ci costringono alla lontananza fisica tra i nostri anziani e gli affetti a loro più cari”. È la direzione della Casa di Riposo ‘Senatore Borrelli’ che informa di come sono stati ‘coccolati’ gli anziani ospiti della residenza protetta.

“Il nostro Babbo Natale ci ha portato in dono ‘La Porta degli Abbracci’ grazie alla quale genitori, figli, nipoti possono tornare ad abbracciarsi in totale sicurezza: è stata, infatti, realizzata con una chiusura ermetica in modo da tutelare i nostri anziani e poter farli riabbracciare con i loro cari. La procedura delle visite rimane quindi molto rigida ed ancora più impegnativa per i nostri operatori, ma, al contempo, la gioia negli occhi dei nostri ospiti che possono nuovamente ricevere un abbraccio, una carezza dai loro cari è davvero impagabile”.

È possibile dare il proprio contributo mediante bonifico:

COD. IBAN:

IT 20 K 01030 10500 000000215169

Intestato: Casa di Riposo Sen.B.Borelli A.S.P.

Causale: Oblazione emergenza COVID-19