Controlli alle uscite autostradali nella prima giornata 'arancione': nessun tentativo da Piemonte e Lombardia

Anche la nostra provincia entra in codice ‘arancione’ (come tutta Italia) e scattano i controlli delle forze dell’ordine per le verifiche di eventuali spostamenti dalle regioni limitrofe, che da oggi non sono permessi.

In molti, nell’ultimo weekend tra i proprietari delle seconde case, sono arrivati da Piemonte e Lombardi. Chi sta lavorando in ‘smart working’ e chi ha i figli in ‘didattica a distanza’, ha potuto raggiungere le località di mare in anticipo, aggirando di fatto lo stop agli spostamenti fissato da oggi e fino alla Befana, tra giornate in codice ‘arancione’ e ‘rosso’. Nulla di trascendentale anche se un po’ di movimento sulle direttrici verso la Liguria si è registrato.

Da oggi, invece, per arrivare nelle zone costiere serve una motivazione specifica e l’autocertificazione che lo attesti. Questa mattina si sono registrati i controlli alle uscite autostradali, tra Polizie Locali e Carabinieri ma non si sono registrati ‘sgarri’ alle normative anti Covid, anche se le verifiche non si fermeranno certo a oggi.

E’ infatti possibile che, nei giorni immediatamente successivi al Natale (che notoriamente è ‘con i tuoi’, anche se quest’anno un po’ meno), qualcuno tenti l’avventura verso il mare e possa approdare nella nostra provincia. I controlli saranno serrati e verranno messi in campo da tutte le forze dell’ordine. Almeno per questa mattina non si sono registrate sanzioni.