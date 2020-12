Pigna: difficili i contatti tra la casa di riposo del paese e l'esterno, le proteste della figlia di una ospite

Una nostra lettrice di Ventimiglia, ci ha scritto per lamentare la difficilissima situazione in cui si trova la residenza per anziani di Pigna, soprattutto in relazione ai collegamenti con i parenti all’esterno.

Nel caso della lettrice, Giusy Caridi, ci ha raccontato dei problemi della madre, non autosufficiente, e della sua angoscia di figlia: “Sono impossibilitata, da oltre un mese, ad avere un qualsiasi contatto. Ovviamente, vista la situazione, non in presenza e non con una videochiamata, ma almeno telefonicamente. Purtroppo le comunicazioni telefoniche dalla residenza per anziani di Pigna sono praticamente impossibili”.

Attualmente la madre della nostra lettrice, risultata positiva al Covid, sta viaggiando tra una struttura e l’altra è non è possibile per loro poterle parlare e farle sentire la presenza. “Viviamo in una società senza scrupoli, che considera gli anziani una zavorra, non esseri umani ma pesi inutili”. Giusy Caridi ci ha detto che i telefoni fissi ai piani non funzionano, l’unico che funziona si trova al pianterreno e non sempre è funzionante. Non parliamo dei cellulari: per farli funzionare occorre andare alla ricerca del campo per poter fare una chiamata. Le uniche volte che sono riuscita a parlare con mia madre è stato grazie alla gentilezza dei dipendenti che, con il loro cellulare, ho potuto vedere e parlare con mia madre. Questo solo portandola vicino alle finestre ma adesso essendo in isolamento ovviamente non è possibile”.

La nostra lettrice, inoltre, ci ha segnalato che la madre, dopo essere stata ricoverata all’ospedale era stata riportata nella residenza di Pigna dove è stata messa in isolamento: “Qui non c’è nemmeno una televisione per passare il tempo, ma attenzione non perché non c’è il televisore ma perché non funziona l’impianto di ricezione dei canali televisivi”. Ora, essendo risultata nuovamente positiva, è stato deciso il trasporto al Col di Nava: “Senza la possibilità che potessi rincuorarla e tranquillizzarla”.

Del caso abbiamo chiesto lumi anche all’Amministrazione comunale di Pigna, che ci ha come confermato come, da tempo abbia chiesto alle compagnie telefoniche di rinforzare il segnale nella zona della casa di riposo, senza però avere riscontri. Situazione analoga per quanto riguarda il wi-fi interno o comunque una connessione internet: al momento è tutto bloccato, proprio perché non sono consentiti interventi tecnici all’interno della struttura.