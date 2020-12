Imperia, gli auguri di un sereno Natale alla città dai volontari della Protezione civile, Scajola: "Orgoglioso di loro e ammirati in tutta la Liguria"(Foto e video)

La protezione civile comunale rivolge gli auguri di buon Natale alla città di Imperia attraverso le note dell'inno di Mameli e uno spettacolo con i fumogeni che riprendono i colori della bandiera italiana.

La cerimonia si è svolta oggi nel tardo pomeriggio presso l'elisuperficie di San Lazzaro alla presenza di tanti volontari, del sindaco Claudio Scajola, dell'assessore con delega proprio alla protezione civile Simone Vassallo e dell'assessore alla polizia municipale Antonio Gagliano.

A sottolineare l'impegno della protezione civile comunale è stato proprio il primo cittadino il quale ha ricordato non solo le attività svolte, tracciando quindi un bilancio, ma ha anche annunciato i progetti futuri. "È una squadra di volontari che ho avuto il piacere di vedere all’opera in questi due anni e mezzo, ha dichiarato Scajola, in cui non è mancato niente fra alluvioni e mareggiate. Sono molto preparati e organizzati seguiti con particolare passione dall’assessore Vassallo, che ha la delega, e in questi due anni siamo riusciti di mettere su un centro di soccorso e di controllo del territorio di particolare efficienza e modernissimo. Fra una settimana avremo attive 150 telecamere in città che controlleranno anche il mare e i fiumi. Abbiamo un centro operativo con i monitor che ci permettono di vigilare costantemente il territorio. Questi bravi giovani, appassionati, volontari curano i mezzi meglio dei propri. Abbiamo un piano di protezione civile con i punti di aggregazione, ha proseguito il sindaco, e nel prossimo consiglio comunale di metà gennaio ci sarà una nuova formulazione di particolare pregio su tutto l’aspetto complessivo della protezione civile".

Per i tanti volontari che ogni giorno indossano la divisa con alto spirito di servizio e sempre a favore del prossimo il sindaco ha espresso parole di grande ammirazione. "Siamo orgogliosi di averli e sono anche numerosi e ammirati in tutta la Liguria e forse sono i più bravi che ci sono sul territorio, ha chiosato Scajola, e noi dobbiamo far sì che ci sia la prevenzione per stare tranquilli sugli eventi calamitosi che sono sempre più frequenti e che necessitano anche di educazione. Abbiamo attivato anche il telefono amico per parlare direttamente con i cittadini in caso di emergenza e quindi di poter dire cosa devono fare. Stiamo lavorando sulla prevenzione, ha concluso, e ciò fondamentale in una società moderna e in una città come la nostra che vuol crescere e vuole primeggiare".