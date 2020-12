Sanremo: attraversamento pedonale in curva in via della Repubblica, la segnalazione di un lettore

L'attraversamento pedonale in curva in via della Repubblica

Il nostro lettore Massimo Alberti scrive alla redazione per segnalare un attraversamento pedonale pericoloso in via della Repubblica a Sanremo.

Scrivo per segnalare l'assurdo attraversamento pedonale in via della Repubblica. Infatti è posizionato dietro ad una semicurva e poco segnalato. Auto e camion che salgono per prendere l'Aurelia Bis non possono vedere le strisce pedonali se non quando è troppo tardi. Io stesso ho rischiato più volte di essere investito pur facendo estrema attenzione. Basterebbe spostarlo più a monte prima che accada una tragedia.