Sanremo: assembramenti all'Agenzia delle Entrate, l'Ente replica alla commercialista

Il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, Paola Alifuoco, ha voluto replicare alla protesta di una commercialista di Sanremo (LINK), circa i disagi patiti per accedere all'ufficio matuziano dell'ente.

"Presso l’Ufficio territoriale delle Entrate di Sanremo risultavano aperti - nel giorno e nella fascia oraria dell’episodio – non uno solo, bensì tre sportelli. Inoltre va chiarito che in quell’occasione non si è verificato alcun assembramento, poiché l’organizzazione del personale in presenza e in smart working viene gestita tenendo conto delle prenotazioni rilevate nell’apposito sistema" - sottolinea Paola Alifuoco.

"Precisiamo, inoltre, che già con lettera del 9 marzo 2020, ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, è stata fornita agli Ordini professionali l’indicazione di evitare l’accesso fisico negli uffici ogni qual volta l’utenza professionale possa usufruire del servizio richiesto mediante gli strumenti telematici garantiti dall’Agenzia. - aggiunge il Direttore regionale - In particolare, per la pratica in questione, relativa al decreto ristori, la consulente avrebbe potuto evitare la coda contattando il call-center e facendo riferimento a tutte le informazioni disponibili sul sito internet istituzionale per l’erogazione dei servizi a distanza".



"L’Ufficio di Sanremo ha fornito, comunque, l’assistenza necessaria alla professionista dando riscontro, al momento stesso, dell’iter lavorativo della Pec contenente un’istanza di autotutela. Infine, nel pomeriggio della stessa giornata, l’Ufficio assegnatario della pratica ha inviato alla professionista comunicazione sull’esito della lavorazione in questione" - conclude la dott.ssa Alifuoco.