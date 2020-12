Ventimiglia: oggi le votazioni per il rinnovo del direttivo della Bocciofila di Roverino

Domenica 20 dicembre, nei locali della Bocciofila di Roverino di Ventimiglia, si sono svolte le operazioni di votazione per il rinnovo del Direttivo (biennio 2021-22). Nell'occasione molti Soci e Simpatizzanti hanno ammirato l'edizione 2020 del Presepe natalizio allestito dal M° Romano D'Orsi (foto E.Raneri). Per contatti con la segreteria, in vista dei prossimi appuntamenti tel. 0184 998023.