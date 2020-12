Premiati con diploma alcuni Soci e Simpatizzanti del Tennis Club Ventimiglia

Nel corso di un riuscito incontro conviviale al Tennis Club Ventimiglia sono stati premiati, con tanto di diploma, domenica 20 dicembre, alcuni Soci e Simpatizzanti che hanno dedicato un po' del loro tempo a ripulire e sistemare il Circolo alluvionato all'inizio di ottobre.



Nella foto di Eduardo Raneri ritroviamo con il Presidente ing. Francesco Marcianò (primo da sinistra) ed il vice Elio Gastaldo, un gruppetto di premiati ringraziati di tutto cuore. Un pensiero affettuoso è andato anche al sig. Paul di Mentone impossibilitato a partecipare a causa dell'emergenza sanitaria. Tra un applauso e l'altro ha circolato, fra i presenti una fotocopia con ritagli di articoli datati 1981, si annunciava, tra l'altro, l'inizio dei "sospirati" lavori per l'arginatura del fiume Roja nei pressi dei campi di gioco nonché la disputa del 1° Torneo di doppio giallo con 104 iscritti, giudice-arbitro l'indimenticabile réporter Gigi Salvadori. Il Direttivo attualmente in carica, confida di riprendere dopo la pausa natalizia, i lavori per la sistemazione dei campi 4 e 5 nonché il ripristino della funzionalità dei locali spogliatoi-docce e della palestra al pianoterra. All'attenzione dei Soci e Simpatizzanti sono visibili nella Club-Housele tariffe orario di gioco e le quote di abbonamento annuale al Circolo. Per contatti con la segreteria tel. 0184 355224.