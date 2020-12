Sanremo: presunti maltrattamenti all'asilo 'Pio più', assolte definitivamente in Appello le due maestre

Sono state nuovamente assolte le maestre dell’asilo ‘Pio più’ di piazza San Siro a Sanremo. Il caso era emerso nel 2014 ed ha visto protagoniste le maestre Roberta Reginato e Pamela Pirisi, difese in questi sei anni, rispettivamente dagli avvocati Alessandro Moroni e Massimo Donzella.

Le due donne erano accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli ospiti e, in primo grado nel processo celebrato ancora nel tribunale di Sanremo, vennero assolte perché il fatto non sussiste. Durante il procedimento, oltre all’ascolto dei testimoni, venne sentito anche un esperto, la Dottoressa Dattoli, che aveva esaminato i filmati delle telecamere all’interno per verificare cosa esattamente accadeva.

Dopo l’assoluzione, però, il Pm Barbara Bresci, ha presentato appello alla sentenza e, in secondo grado alla Corte d’Appello di Genova, la sentenza venne riformata e le due maestre condannate anche al risarcimento del danno verso i bambini e al rimborso delle spese legali per le parti civili. Gli avvocati delle due maestre hanno così fatto ricorso in Cassazione e la Corte ha annullato la sentenza dell’Appello, rinviando ad un’altra sezione della Corte genovese, affinchè si pronunciasse.

La Cassazione, nel rinvio, ha anche dato degli indirizzi, soprattutto nell’ascolto delle due maestre supplenti e, nuovamente, del perito. Venerdì scorso c’è stata la discussione finale, durante la quale il Pm ha chiesto ancora la condanna delle imputate insieme alle parti civili mentre i difensori hanno espresso le loro perplessità, chiedendo l’assoluzione. Il Giudice ha confermato la sentenza di primo grado, assolvendo le due maestre, perché il fatto non sussiste.