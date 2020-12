Sanremo, 47enne continua a spacciare durante l'affidamento in prova ai servizi sociali: arrestato dalla Polizia

Nella giornata di ieri un uomo di 47 anni (C.L.), di origini italiane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai poliziotti di Sanremo a seguito della sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo, nel giro di pochi giorni, si era infatti reso responsabile di diverse violazioni al beneficio concessogli in quanto occupava il tempo dedicandosi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di martedì, inoltre, nonostante il coprifuoco, l’uomo alla vista della Polizia è scappato ma, dopo un rocambolesco inseguimento, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello a scatto di circa 20 cm.

A questo punto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi, oltre ad essere sanzionato per la violazione della normativa anti-covid. Considerate le diverse violazioni commesse, ieri all’uomo è stato convalidato l'arresto e condotto in carcere.