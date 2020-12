Coronavirus: cresce il rapporto positivi-tampone (9.11%), ma diminuiscono gli ospedalizzati e i decessi in Liguria

Cresce il rapporto tra positivi e tampone nella nostra regione. Sono 285 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.126 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ovvero uno ogni 10,96, pari al 9,11%.

Ad Imperia i nuovi casi sono 24 mentre a Savona 43, a Genova 169 ( di cui 124 in Asl 3 e 45 in Asl 4) e a La Spezia 48. Solo un caso sono non è riconducibile alla residenza in Liguria. Rispetto a ieri si abbassa notevolmente il numero dei decessi avvenuti che sono soltanto 2 ed entrambi si sono registrati fuori dalla nostra provincia ossia presso l’ospedale di Sarzana.