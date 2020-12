Per orientamento scolastico, presentazioni online dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante

"Come ogni anno è arrivato il tempo delle iscrizioni - scrivono dalla scuola - e, dunque, è arrivato il tempo delle prime scelte importanti, quelle che segneranno la direzione di un cammino formativo che, come educatori, ci auguriamo sia costellato di successi e di traguardi sempre più alti e appaganti".

"È sempre una grande emozione quando un figlio intraprende una nuova avventura e per questo motivo l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante invita le famiglie delle future classi prime, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21, a partecipare ai nostri incontri online per conoscere la nostra offerta formativa e attraverso dei tour virtuali scoprire la nostra scuola: spazi, ambienti, attività, progetti ed iniziative".

"Le riunioni per la presentazione dell’offerta formativa dell’istituto si terranno secondo il seguente calendario:

Scuola Secondaria di primo grado Italo Calvino lunedì 21 dicembre alle ore 17:30, link della riunione https://meet.google.com/orb-ncom-rvc

Scuola Primaria San Giacomo lunedì 21 dicembre alle ore 17:00 link della riunione https://meet.google.com/zwd-avgw-ahs

Scuola Primaria San Pietro martedì 22 dicembre alle ore 11:00 link della riunione https://meet.google.com/ikj-sesy-qvb

Scuola Primaria San Lorenzo martedì 22 dicembre alle ore 10:30 link della riunione https://meet.google.com/zwf-siad-kih

Scuola Primaria E.E. Moro San Bartolomeo martedì 22 dicembre alle ore 15:00 link della riunione https://meet.google.com/znu-jjza-bqa

Scuola Primaria A. Volta martedì 22 dicembre alle ore 17:00 link della riunione https://meet.google.com/pti-aafc-ujg

'Vieni a visitare le nostre Scuole e a scoprire i percorsi e le attività che vi si svolgono. Ti aspettiamo su Google Meet! Superiamo la distanza, incontriamoci e conosciamoci…'

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.icsanremocalvino.it, di prossima pubblicazione gli incontri di gennaio".