Calcio: Città di Varese–Sanremese, Pino Fava: "Alla fine si gioca, ma quanta incertezza!"

Alla fine si gioca, ma quanta incertezza! Ieri, dopo i primi test antigenici rapidi, in casa biancoazzurra erano emerse ben 9 positività al Covid-19. Le stesse, oggi, poi sono state smentite dai tamponi molecolari, il cui esito, arrivato poco prima della partenza per la Lombardia, è stato negativo per tutti i tesserati che in un primo tempo erano risultati positivi. Una situazione paradossale che non è andata giù ai dirigenti matuziani.

A parlare a nome della proprietà è il Direttore Generale Pino Fava che chiede senza mezzi termini alla Federazione di intervenire per fare chiarezza.

“Non possiamo continuare così – spiega il DG della Sanremese – anche prima della partita col Pont Donnaz è successa la stessa cosa. Abbiamo aderito alla convenzione che ci ha proposto la LND in base al nuovo protocollo ma è evidente che il sistema non funzioni. I tamponi rapidi dicono una cosa, il giorno dopo quelli molecolari magari sostengono esattamente il contrario. In più stamattina, a sue spese, la società ha provveduto a fare anche altri tamponi per sottoporre gli atleti ad un ulteriore controllo incrociato. I nostri tesserati godono di ottima salute e sono tutti negativi. Abbiamo rischiato fino a poco fa di non giocare e soltanto dopo aver ricevuto il via libera, nel primo pomeriggio, la squadra è partita per Varese. È evidente che ci sia qualcosa che non torni. Speriamo che la LND intervenga al più presto: è in ballo la credibilità del calcio dilettantistico e la regolarità del campionato stesso”.

Questo è l’elenco dei 21 convocati che il tecnico Bifini ha diramato per il match in programma domani alle 14.30 allo stadio “Franco Ossola”:

PORTIERI: Dragone (’02), Gennaro (’02).

DIFENSORI: Pici (’01), Bregliano, Castaldo, Mikhaylovskiy, Ponzio (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Fenati, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Sadek (’99), Sturaro, Lodovici (’04).

ATTACCANTI: Lo Bosco, Diallo, Romano, Pellicanò (’02).

Città di Varese – Sanremese, gara valida per la decima giornata del campionato di serie D, sarà disputata a porte chiuse. I tifosi biancoazzurri potranno seguire l’incontro come sempre in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 14.30 (telecronaca di Fabrizio Prisco, riprese di Nico Cosentino).