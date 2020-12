Gli Auguri del Lions Club Sanremo Matutia ai Vigili del Fuoco di Sanremo

Ogni anno il Lions Club Sanremo Matutia chiede la collaborazione dei Vigili del fuoco per organizzare la ‘Befana Benefica’ in occasione del 6 gennaio, ma quest’anno non potremo festeggiarla per via della ‘Pandemia’: l’autogru dei pompieri con a bordo una simpatica vecchina non potrà gettare dolci e calzine imbottite ai bimbi di tutta Sanremo!!! Ma i soci del club hanno desiderato porgere un augurio speciale in occasione delle festività ai nostri fedeli amici.

Hanno raccolto diversi pacchi con generi di conforto e l’hanno consegnati al Capo Turno Fabio Ricca che con numerosi colleghi hanno gradito il pensiero e ringraziato. Hanno presenziato il Governatore del Distretto 108ia3 Senia Seno che ha partecipato con alcuni soci del club Ventimiglia, Il Presidente del Matutia Gianni Ostanel con una delegazione del club Matutia e Fabio Ricca.

Ancora una volta si è instaurata un’empatia con i vigili della caserma e, sorseggiando un caffè, ci siamo scambiati gli auguri di Buone Feste in attesa di ripetere in futuro la nostra proverbiale festa in favore della comunità sanremese.

Lions club Sanremo Matutia

addetto stampa Ballestra MLuisa