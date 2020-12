Imperia, consegnate le borse di studio della fondazione “Ughes Regolo”

Oggi si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio della Fondazione 'Ughes Regolo' presso la sala consiliare del Comune di Imperia.

“Sono davvero lieto di vedere così tanti studenti - ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola - preparati del nostro territorio. È un segno di speranza per il futuro e uno sprone in più per noi che stiamo lavorando per rendere Imperia sempre più bella, accogliente e viva. L'obiettivo primario, ha concluso il primo cittadino, è dare lavoro ai nostri giovani”.