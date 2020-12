Divertente serata gratuita domani sul web denominata 'Teatro-canzone in via del Campo'

In occasione del Natale, domenica 20 alle ore 21, una divertente serata gratuita sul web di musica e parole sarà visibile online direttamente sulla pagina Facebook di Via del Campo29rosso: 'Teatro-canzone in via del Campo'.

Sarà visibile QUI: https://www.facebook.com/viadelcampo29rosso/



Via del Campo 29rosso, casa dei cantautori genovesi, lo spazio museo del Comune di Genova gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, nel cuore della Città Vecchia cantata da Fabrizio De André, regala al suo pubblico e a tutti i sostenitori e fan, una puntata speciale di Nuova Scuola Genovese.

'Teatro Canzone in Via del Campo' è il titolo scelto per l'evento di domenica 20 Dicembre alle ore 21 e l'invito a presenziare virtualmente ad un divertente spettacolo presentato da Andrea Podestà in prima visione assoluta e registrato prima dell'entrata in vigore delle norme anti Covid 19 dalla troupe imperiese di Ithil Factory sotto la regia della videomaker Cagliostro. Un tuffo nelle genovesità della location nel Centro Storico della Superba, per un'intervista concerto che va ben oltre i confini regionali. Andrea Podestà dialogherà con Eugenio Ripepi, autore del libro 'Teatro - canzone. Storia, artisti, percorsi', edito da Zona Music Books e primo studio accademico sull'argomento.

Interverrà nella discussione il Prof. Eugenio Buonaccorsi, autore della prefazione del volume, mentre Eugenio Ripepi si esibirà insieme a musicisti d'eccezione come Simone Mazzone alla chitarra, Marco Moro al flauto Traverso e Daniele Ducci al contrabbasso. Con loro anche Laura Monferdini, Responsabile Contenuti di viadelcampo29rosso. Il repertorio spazia da Ettore Petrolini a Domenico Modugno, da Giorgio Gaber a Cochi e Renato, da Fabrizio De André a Piero Ciampi, da Enzo Jannacci a Francesco Guccini, da Gian Piero Alloisio ad Alessandro Mannarino.

Una serata di musica e parole per divertirsi insieme in attesa di rivederci e ritrovarci tutti in 'Campo' e per augurare dal cuore pulsante della musica dei nostri amati artisti un sereno Natale che spazzi via il buio che ci avvolge da troppo tempo.