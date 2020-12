Coronavirus: 36 nuovi casi positivi ad Imperia e provincia dove calano anche i ricoverati e le persone in sorveglianza attiva

Sono 271 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria a fronte di 4.041 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ad Imperia i nuovi casi sono 36 mentre a Savona 65, a Genova 129 ( 86 in As 3 e 43 in Asl 4) mentre a La Spezia sono 41. I morti sono 12 e nessun decesso si è registrato nella nostra provincia.

Ecco nel dettaglio i dati forniti dalla Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 672.431 (+ 4.041)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 129.339 (+2.496)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 57.292 (+271)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.587 (-3)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 523 (-4)

Savona - 1.089 (+20)

Genova - 4.088 (-9)

La Spezia - 1.322 (-5)

Residenti fuori regione o estero - 219 (-3)

Altro o in fase di verifica - 344 (-2)

Totale - 7.587 (-3)

Ospedalizzati: 773 (-13) | 71 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 67 (-4) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 110 (+3) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 229 (-1) | 26 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 2 (-) | nessuno (-) in terapia intensiva

Galliera - 90 (-4) | 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 78 (-7) | 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 84 (-3) | 8 (-1)in terapia intensiva

Asl 5 - 108 (+3) | 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.324 (-356)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 46.939 (+262)

Deceduti: 2.766 (+12)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1401 (-53)

Asl 2 – 636 (+37)

Asl 3 - 2.930 (-53)

Asl 4 - 563 (-60)

Asl 5 - 787 (-23)

Totale - 6.317 (-152)