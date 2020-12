Sanremo: scomparsa del del dr. Leonardo Bessone, il ricorso e il cordoglio dei parenti

“Desidero ricordare la figura più che meritevole del Dr. Leonardo Bessone. La sua serietà professionale esplicata nei vari campi della ormai cosiddetta ‘medicina di prossimità’, deve essere un imperituro esempio per coloro che ne parlano forse troppo ed anche a vanvera.

Comunque, sia come medico condotto in quel di Bajardo e poi di Pietrabruna, oltre agli specifici incarichi di Ispettore Medico per l'Inadel e per l'Enpals, come comunque ha avuto modo di ribadirmi ieri sera un collaboratore amministrativo dello stesso Enpals, il Dr. Leonardo Bessone è sempre stato un medico di alta e seria professionalità ed in primis, non solo per il cosiddetto ‘primo soccorso’, ma soprattutto per la sua ‘alta preparazione diagnostica’, dimostrata sino all'ultimo anche nel suo Studio Medico di Via Matteotti 144, ove opera, con medesima serietà professionale, suo figlio, il Dr. Pierluigi De Andreis Bessone.

Un sentito e profondo ricordo da parte di sua cugina Maria Grazia Lanteri e Massimo Novero”.