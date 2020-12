San Lorenzo al Mare: galleria 'Costarainera' parzialmente al buio su ciclabile, la segnalazione di una lettrice

Buongiorno direttore, sono una cicloturista residente nel Comune di Taggia e percorro sovente la pista ciclabile, ieri mattina di ritorno da San Lorenzo al Mare nella galleria di Costarainera completamente al buio nella parte centrale un ciclista investe un pedone entrambi a terra (buio pesto), mi fermo chiamo il 112 per invio autoambulanza (il ciclista perde sangue dalla testa, la signora investita lamenta dolori e traumi). Racconto questo perché sovente la galleria è parzialmente al buio e non c'è nessuna segnalazione agli ingressi (ci sarà un ufficio preposto e responsabile per vigilare!?). Il rischio di farsi male è alto per chi la percorre sia a piedi che in bici o altro".