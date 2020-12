Tamponi negativi, il Varese gioca ed Ezio Rossi carica: “Sanremese top ma noi dobbiamo risalire”

Domenica il Varese giocherà regolarmente al Franco Ossola con la Sanremese (diretta testuale su VareseNoi.it, leggi qui l'intervista al presidente Stefano Amirante): la società biancorossa ha comunicato poco fa che le due positività emerse dai tamponi rapidi di ieri non hanno poi trovato conferma nei tamponi molecolari, risultati negativi.



Intanto Ezio Rossi guarda al match con i liguri, che alla vigilia erano tra i favoriti per la vittoria finale e che il Varese affronterà ancora senza Disabato (nuova ricaduta dopo il lungo infortunio), Siaulys e Mamah: «Affrontiamo una squadra che a mio avviso è la più forte nel reparto offensivo - dice il tecnico - la Sanremese non ha i punti del Bra ma è davvero molto valida. Noi dobbiamo fare attenzione a livello difensivo e sfruttare le armi che abbiamo per fare male in avanti: loro potrebbero avere una supremazia nel possesso palla, noi proveremo a sfruttare la velocità e rapidità. Dobbiamo recuperare posizioni in classifica e bisogna iniziare da subito».



Il comunicato del Città di Varese.

Nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, gli incaricati di FederLab hanno eseguito i tamponi rapidi a tutto il gruppo squadra. Al termine del test sono emerse due positività che hanno necessitato del tampone di conferma che, in entrambi i casi, ha dato esito negativo.



Una buona notizia anche se i due tesserati a cui era stata riscontrata la positività al tampone rapido, come da normativa, sono stati un giorno in isolamento saltando l’allenamento odierno.



In base agli esiti dei tamponi di conferma la partita di domenica con la Sanremese si svolgerà regolarmente come da programma.



Serie D, girone A: la classifica

Bra 22 (8 giocate) 22 punti.

Pont Donnaz (8) e Derthona (8) 17.

Caronnese (9) e Gozzano (9) 16.

Imperia (9), Sestri (8), Lavagnese (8), Sanremese (8) 13.

Chieri (9) 12.

Legnano (7) 9.

Castellanzese (8), Borgosesia (7), Vado (9) 8.

Saluzzo (6) 7.

Arconatese (7), Folgore Caratese (7), Casale (8) 6.

Città di Varese (7) 4.

Fossano (8) 3.