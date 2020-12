Calcio, Ospedaletti. Il presidente della LND, Cosimo Sibilia, commosso da Mattia Agnese: "Il suo riconoscimento rende orgogliosa tutta la Lega Nazionale Dilettanti"

Giovedì 17 dicembre 2020, un giorno che rimarrà impresso nella storia del calcio italiano e nella vita di Mattia Agnese che in occasione della cerimonia di premiazioni del Best FIFA Football Awards, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del FIFA Fair Play Award 2020. Mattia, giocatore classe 2003 della società dilettantistica ligure dell’Ospedaletti, collegato via skype con tutta la sua famiglia, ha ricevuto idealmente il premio dalle mani del campione Ruud Gullit che senza giri di parole ha detto a chiare lettere: “Mattia tu sei il mio eroe, il nostro eroe”. Visibilmente emozionato il calciatore ha ringraziato per l’attestato di stima, il primo italiano nella storia del calcio a ricevere il premio Fair Play dal pubblico che ha votato in massa il gesto di altruismo di Mattia.

Lo scorso gennaio il giovane orange salvò la vita ad un avversario della Cairese, intervenendo tempestivamente dopo un malore a seguito di uno scontro di gioco. “Ho visto che non respirava, l’ho messo subito in posizione di sicurezza e gli ho tirato fuori la lingua per evitare che soffocasse” – queste le parole di quel giorno, che fecero il giro di tutti i media nazionali. Le semplici parole con cui Mattia ha ricordato l’accaduto anche durante la serata delle premiazioni aggiungendo:” Per me è stato un gesto istintivo, non mi sento un eroe ma solo un ragazzo che ha fatto la cosa giusta”. Con questa semplicità Mattia Agnese entra nella Hall of Fame del calcio Mondiale.



"Sono davvero felice per Mattia Agnese e le sue parole a commento del premio ricevuto mi hanno commosso - ha dichiarato il Presidente della LND Cosimo Sibilia - Si tratta di un riconoscimento che deve riempire d’orgoglio l'intero movimento della Lega Nazionale Dilettanti, in quanto conferma l’importanza del calcio di base, capace di trasmettere i valori più autentici dello sport. Proprio come ha fatto Mattia, che sarà dei nostri nel prossimo raduno delle Rappresentative Nazionali della LND".