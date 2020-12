Ospedaletti: serie di testate giornalistiche nazionali in coda per intervistare il giovane Mattia Agnese

Sta suscitando un interesse mediatico nazionale davvero incredibile, l’assegnazione del FIFA Fair Play Award 2020 al giocatore dell’Ospedaletti Mattia Agnese.

Il giovane 17enne è entrato di diritto nella storia del calcio locale, nazionale e internazionale ed ora la società orange sta ricevendo richieste di interviste da parte delle maggiori testate giornalistiche. Dopo quella realizzata da Dribbling, oggi pomeriggio sul sintetico di Ospedaletti si sono alternati giornalisti di Rai, Mediaset, Secolo XiX nazionale e Corriere della Sera.

Per Mattia un tourbillon di domande che stanno portando agli onori della cronaca lui e la società ponentina. E’ stato protagonista l’altra sera dello show per il FIFA Football Awards 2020 trasmesso quest’anno in streaming su YouTube e condotto, tra gli altri, anche da Ruud Gullit. Collegati milioni di persone da ogni angolo del mondo e Mattia Agnese è stato decretato il vincitore del premio Fair Play 2020. Il gesto dello scorso anno sul campo della Cairese gli vale, quindi, un posto nell’Olimpo del calcio che da oggi si tinge anche di orange. E quella dedica speciale di Ruud Gullit che Mattia non potrà mai dimenticare: “Per me sei un eroe”.

Nonostante la giovane età, lo ricordiamo, in quella occasione Mattia non ha esitato nel prestare i primi determinanti soccorsi a un avversario finito a terra in un normale contrasto di gioco. Un gesto naturale ma dal grande valore umano e sportivo. Questa sera la consacrazione con un premio di portata internazionale che è fiore all’occhiello per la famiglia orange e l’intero movimento calcistico locale. Per lui il premio mediatico che si merita.