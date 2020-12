Le considerazioni di un lettore sull'annunciato lockdown: "Assoluta mancanza di buonsenso!"

Buongiorno Direttore

Sono Alberto, vostro assiduo lettore, e vorrei fare una piccola considerazione sulle prospettate restrizioni per i giorni di Natale, S.Stefano e Capodanno

Io e mia moglie, come penso moltissimi altri, frequentiamo giornalmente le nostre figlie e nipoti, pranziamo spesso insieme, teniamo la nipote quando i genitori lavorano ecc. ecc.

Ora gli scienziati ed il governo vorrebbero vietarci di trascorrere insieme il Natale e le altre festività.

Ripeto, in questa situazione sono certo si trovino decine o centinaia di famiglie e le prospettate intenzioni del governo credo derivino da assoluta mancanza di buonsenso se non di schizofrenia e totale confusione.

Non si può ignorare la normale routine delle famiglie italiane!!!



Alberto".