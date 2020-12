Calcio. Mattia Agnese, difensore classe 2003 dell'Ospedaletti, entra nella storia del calcio: suo il FIFA Fair Play Award 2020

Adesso è ufficiale: Mattia Agnese entra nella storia del calcio locale, nazionale e internazionale. Questa sera il difensore orange classe 2003 ha ricevuto il FIFA Fair Play Award 2020 al cospetto di grandi campioni di fama mondiale, le colonne del calcio contemporaneo.

Lo show per il FIFA Football Awards 2020 trasmesso quest’anno in streaming su YouTube e condotto, tra gli altri, anche da Ruud Gullit, ha visto collegate milioni di persone da ogni angolo del mondo e Mattia Agnese è stato decretato il vincitore del premio Fair Play 2020. Il gesto dello scorso anno sul campo della Cairese gli vale, quindi, un posto nell’Olimpo del calcio che da oggi si tinge anche di orange. E quella dedica speciale di Ruud Gullit che Mattia non potrà mai dimenticare: “Per me sei un eroe”.

Nonostante la giovane età, Mattia non ha esitato nel prestare i primi determinanti soccorsi a un avversario finito a terra in un normale contrasto di gioco. Un gesto naturale ma dal grande valore umano e sportivo. Questa sera la consacrazione con un premio di portata internazionale che è fiore all’occhiello per la famiglia orange e l’intero movimento calcistico locale.

“Bravo Mattia! Oggi, grazie a te, c’è ancora più gusto a essere orange” concludono dalla società orange.