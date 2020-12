Calcio: anche il Torino Fc Academy esprime cordoglio per la scomparsa di Mircko Salvaterra di Vallecrosia

Il Torino Fc Academy si unisce al dolore della famiglia Salvaterra e della Polisportiva Vallecrosia Academy per la prematura perdita di Mircko, straordinario uomo con una grande passione per il calcio e super tifoso granata.



"Ho avuto il piacere e l’onore di aver conosciuto di persona Mircko, un uomo dalle grandi caratteristiche, capace, competente e di grande eleganza – dice il direttore del Torino Fc Academy Teodoro Coppola – Una persona appassionata e dalle grandi capacità organizzative e gestionali. Sapeva coordinare efficientemente, un segno di grande professionalità, inoltre era un grande tifoso del Torino, aveva un cuore granata".



"A nome mio, del direttivo del progetto Academy e di tutto lo staff mandiamo un abbraccio a tutta la famiglia Salvaterra per la grave perdita" – dichiara il responsabile del Torino Fc Academy Teodoro Coppola. La famiglia Salvaterra e la Polisportiva Vallecrosia Academy annunciano che Mircko verrà ricordato giovedì 17 dicembre alle 18 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera alta dove verrà celebrata la messa di settimo.