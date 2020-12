Conto alla rovescia per l'edizione 2020 di 'Sanremo Giovani' e da qualche ora sui social sta girando il saluto di tutti i protagonisti a 'Sanremo Città della Musica', la pagina social che porta il nome della città in tutta Italia e non solo.

Questa sera in diretta dal Casinò di Sanremo andrà in onda lo show che decreterà non solo la lista delle 8 Nuove Proposta ma, per la prima volta, anche la rosa dei Big che quest'anno saranno ben 26.