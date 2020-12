Fare trading demo nel 2021: il metodo più efficiente

Il 2021 si prospetta un anno particolarmente proficuo per tutti coloro che sono interessati al trading online. Il crollo dei mercati registrato nei primi mesi del 2020, infatti, è ormai passato e il mondo della finanza sembra essere pronto a nuovi tassi di crescita.

A partire dall’estate 2020, infatti, i mercati finanziari hanno iniziato a lanciare sempre più segnali positivi di ricrescita che non sono stati affatto scoraggiati dall’arrivo della seconda ondata pandemica di Covid-19. Il crash di Marzo, provocato dall’imprevedibilità di una simile emergenza, dunque, non si è riproposto ad Ottobre nonostante molte nazioni siano ricorse nuovamente al lockdown, sebbene in versione light.

Ma in che modo sfruttare al meglio le ultime settimane del 2020 e prepararsi all’inevitabile boom di Gennaio 2021?

Il modo migliore, consigliato dagli esperti, è quello di trascorrere del tempo sulle app demo di trading online , ovvero applicazioni di simulazione di Borsa che permettono di fare esperienza a rischio zero.

Conto demo: esercitarsi per il futuro

Il conto demo resta il miglior modo per prepararsi ai movimenti futuri di mercato. Trattandosi di una simulazione di mercato, infatti, questo permette di mimare investimenti verosimili attraverso l’impiego di denaro virtuale.

In questo modo non si corre il rischio di perdere il proprio denaro ma si può apprendere praticamente come funzionano gli investimenti online e quali sono le caratteristiche dei vari mercati e di ciascun titolo.

Per quale motivo il conto demo è il miglior modo di prepararsi al boom di Gennaio?

La risposta è semplice: attualmente i mercati stanno manifestando tutti quei segnali che poi aiuteranno a comprendere come muoversi al meglio nel primo mese del 2021.

Il quarto trimestre, infatti, è quello nel quale si sono maggiormente concentrati i segnali positivi e iniziare a interagire con i titoli a Dicembre permetterà di comprendere le potenzialità dei titoli a inizio Gennaio, dopo il riassestamento delle quotazioni conseguente alla pubblicazione dei bilanci annuali.

Le scadenze fiscali del 2020 risultano essere un’ottima opportunità per operare su titoli caratterizzati da particolari potenzialità o ciclicità.

Ne sono un esempio le azioni Amazon (a Gennaio sono solite registrare un gap-up notevole, legato al boom delle vendite natalizie) o le azioni Moderna e Pfizer (destinate a essere rivalutate al rialzo per via della produzione del loro vaccino).

Studiare i titoli adesso, comprendere i loro fondamentali e sperimentare strategie di aggressione del mercato, dunque, è il miglior modo per prepararsi al futuro.

App demo di trading: il metodo migliore per usarle

Uno dei modi migliori per esercitarsi con il conto demo è quello di installare sul proprio smartphone l’app demo del broker con il quale si è deciso di operare. Una volta installata l’app è necessario attivare le notifiche.

I servizi di notifica differiscono da broker a broker ma costituiscono un’importante arma a propria disposizione non appena si deciderà di passare al conto reale.

Fare pratica con il conto demo permette, infatti, di comprendere la reale importanza delle notifiche: il loro tempismo e la loro accuratezza, infatti, possono decidere del successo o fallimento di un investimento.

Ricevere notifiche puntuali permetterà di investire tempestivamente sulle principali offerte. Se, invece, le stesse notifiche giungono con un ritardo significativo (dalla mezz’ora a svariate ore), queste possono essere ugualmente sfruttate per la gestione del portafogli di investimento.

Una notifica comunicata con ritardo, infatti, può comunque essere utile: essa suggerirà come correggere il proprio investimento, andando ad aumentare l’esposizione o ad applicare una strategia di hedging, in modo da trasformare una posizione in perdita in una proficua.

Una volta attivata la sezione delle notifiche, le cose da sapere per impiegare al meglio il conto demo sono due:

Non usare più denaro virtuale di quanto non si voglia investire realmente: in questo modo si starà simulando al meglio le operazioni che si andranno poi a realizzare senza falsificare i dati;

Non prenderlo come un gioco: una simulazione, infatti, risulta essere veramente utile solo se la si prende seriamente e le si dedica la medesima attenzione che si rivolgerebbe, altrimenti, al trading serio;