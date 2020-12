Bordighera: un contributo pari a 6 mensilità di canone, un aiuto dal Comune per gli ambulanti del mercato

L’Amministrazione di Bordighera sostiene gli operatori del mercato ambulante del giovedì con un contributo pari a 6 mensilità di canone di servizio mercatale. La misura, approvata nel corso della Giunta del 15 dicembre, si aggiunge allo scomputo di 2 mensilità già deliberato nella primavera scorsa e sarà applicata con una compensazione d’ufficio sull’anno d’imposta 2021.



“Un provvedimento necessario, a fronte delle gravissime difficoltà in cui versano gli esercenti del mercato del giovedì. - spiega il sindaco Vittorio Ingenito - Il cambiamento delle modalità di lavoro in applicazione delle norme anti contagio, la generalizzata contrazione dei consumi e dei flussi turistici, il drastico calo della clientela francese hanno creato una condizione davvero critica".



"Come Amministrazione dobbiamo il dovere di mettere in atto tutto quanto possibile per sostenere i Cittadini e l’intero tessuto economico: lo abbiamo fatto dall’inizio dell’emergenza e continueremo a farlo" - conclude il primo cittadino.