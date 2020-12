Un nostro lettore, Alessandro, ci scrive in relazione ad una perdita d’acqua in zona Borgo a Sanremo, davanti alla nuova rotonda:

“Da due giorni la perdita prosegue giorno e notte. Gli operai di Amaie sono intervenuti due giorni fa per controllarla ma l’acqua esce ininterrottamente e non vorrei causasse problemi per eventuali incidenti a scooter senza dimenticare il sottosuolo”.