Arma di Taggia: la gattina Helen cerca una nuova famiglia

Vi racconto la mia storia. Anch'io sono stata una gattina cucciola, eh si, lo sono stata! Con la mia sorellina siamo state salvate e portate al gattile, mia sorella é stata adottata, per me sono passati giorni, mesi e anni. Il 3 ottobre c'è stata la terribile piena del Royal e il mio gattile é stato alluvionato, noi mici siamo stati ospitati da famiglie private, adottanti del gattile e volontari, io sono andata da tata Roberta perché non potevo stare al freddo, ho una rinete cronica ma basta farmi l'areosol due volte alla settimana. Per la prima volta sto vivendo la vita di casa e mi piace, eh come mi piace, dormire sul divano e alla cuccia attaccata al calorifero. Sono una gatta dolce amo le coccole e ricambio le carezze con delle testatine. Ah dimenticavo mi chiamo Helen, ho 6 anni, sono sterilizzata, test felv/fiv negativo, spulciata e sverminata. Ricordati tutto accade per un motivo...Tu prova a farlo accadere per te e per me.

Tua Helen.

Helen si trova ad Arma di Taggia per poterla conoscere o adottare tel 3397989912 Roberta o tel. 3402723455 Sabrina.