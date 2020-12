Ventimiglia attenta al dettaglio: continuano i lavori di pulizia anche nelle strade delle frazioni (Foto)

Vanno avanti i lavori di pulizia da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Gaetano Scullino, lungo le strade delle frazioni e dunque manutenzione, lavaggio, lavori di sfalcio dell’erba evidenziando una cura estrema per il dettaglio, favorendo la viabilità e facendo un regalo senza dubbio anche all’occhio che, come sempre, vuole la sua parte.

Una moltitudine di operatori in strada a lavoro dotati di tutta la strumentazione del caso si prodigano affinché il lavoro svolto sia completato al meglio donando a tutti i cittadini attraverso quell’attenzione fortemente voluta dal Comune, una città in forma in ogni suo angolo, in ogni suo snodo, insomma non soltanto nelle vie del centro. “Esempio di un’amministrazione solerte e meticolosa che guarda al territorio a 360 gradi senza tralasciare nulla” dichiarano dal Comune. Ventimiglia si acconcia laboriosa facendo caso ad ogni particolare.