Corso di primo soccorso online con la Croce Verde Arma Taggia: ecco come partecipare

La Croce Verde Arma Taggia organizza un nuovo Corso di Primo Soccorso L. 81/08 rivolto agli addetti preposti ad intervenire in caso di necessità di primo soccorso. Il corso online si terrà nella giornata di mercoledì 30 dicembre 2020 dalle ore 9.00. "Per prenotarsi è necessario rivolgersi in sede entro il 24 dicembre 2020 dove verranno fornite tutte le informazioni utili oppure, telefonare al 0184-43432" - ricordano dalla Croce Verde.