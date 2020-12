Aria di festa al Tennis Club Ventimiglia: domenica 27 il brindisi augurale

Si respira già aria natalizia nella Club-House del Tennis Club Ventimiglia dove si può ammirare un bellissimo addobbo con gli auguri di buone Feste.

A seguito della intensa pioggia caduta nei giorni scorsi si è interrotto il lavoro della mini-ruspa della Protezione Civile

impegnata a rimuovere il fango dal campo 5.

Da parte del direttivo presieduto da Francesco Marcianò si pensa a come rimettere in funzione gli spogliatoi e le docce nonché il locale-palestra devastato dall'inondazione del fiume di inizio ottobre.

Un brindisi augurale, con scambio di doni, è previsto in sede per domenica 27.

Per contatti con la segreteria sportiva tel. 0184 355224