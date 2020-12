Covid e crisi economica: donate 2,4 tonnellate di pasta per i comuni della provincia di Imperia

Il coordinamento provinciale della Protezione Civile di Imperia distribuirà ben 2,4 tonnellate di pasta ai comuni. I volontari nei giorni scorsi si sono recati a Genova con tre camion per recuperare il prodotto, donato da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica.

La pasta sarà distribuita attraverso la Protezione Civile ai comuni che ne hanno fatto richiesta in questi giorni. L’iniziativa nasce per aiutare soprattutto le persone meno abbienti e chi si è trovato in difficoltà a causa della crisi legata all’emergenza Covid.

L’iniziativa benefica è a carattere nazionale e alla Liguria è stato destinato un autotreno di pasta, 66 bancali da 240/250 kg ciascuno di pasta - 15/16.000 kg totali circa. Questa importante donazione segue quanto fatto già durante la prima fase emergenziale a inizio anno. Come la volta scorsa la donazione di pasta vuole essere un segnale di vicinanza a tutti i territori.