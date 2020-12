Valentina Asia crea MINERARIA: la borsa che parla di RESILIENZA

Valentina Russo, in arte Valentina Asia, pugliese di nascita ma milanese per lavoro, parla con spigliatezza e nonchalance del suo progetto.

Mi racconta di aver conseguito una laurea in comunicazione a Perugia e di aver lavorato prima a Roma nell'ufficio stampa della storica maison Gattinoni e poi presso un ufficio marketing di Milano prima di arrivare ad occuparsi di vendita B2B in show-room per Ralph Lauren, ma è durante il lockdown che esprime tutto il suo potenziale.

La passione per il mondo del fashion l'ha sempre accompagnata, a tal punto che nel suo curriculum vitae spuntano nomi della moda altisonanti. Ma è durante il primo blocco causato dal Covid-19 in Puglia che avviene qualcosa di straordinario.

Valentina mi confessa che proprio in quello stop forzato è riuscita a trovare il suo centro, la calma e la concentrazione per realizzare quello che probabilmente orbitava già fra i suoi pensieri, ma che stentava a decollare.

Sarà la passione della mamma per le pietre dure ed i mosaici o l'avere vicino una cava mineraria che estrae quarzi citrini (ndr. quarzi citrini pugliesi) fatto sta che Valentina ha trovato la sua strada.

Il risultato? Una forma ORGANICA, MINERARIA, una linea artistica fatta di borse scultura realizzate in legno colorato, il tutto per ottenere una capsule collection fatta di prodotti FLUIDI E IRREGOLARI utilizzabili anche come HOME DECOR.

In effetti queste borse sono veri e propri oggetti di design, che contengono al loro interno minerali incastonati come il granito ed il marmo o lo stesso quarzo citrino.

La particolarità è proprio questa, pietre comuni (graniti e marmi incastonati) utilizzate come gemme vere e proprie; un'idea questa che sulle prime non piacque ai gioiellieri ai quali si era inizialmente rivolta, nella sua ricerca di collaboratori in quei di Milano.

Quello che in un primo momento era stato un problema (il lockdown) si era così tramutato in opportunità. La proverbiale disponibilità del meridione, insieme ad uno stop forzato, le avevano consentito non solo di schiarirsi le idee e di focalizzarle, ma anche di metterle in pratica.

Quella che era stata considerata un'idea balzana, cioè l'usare pietre comuni al posto di gemme, è diventata per alcuni giovani professionisti salentini (fra questi citiamo l'ottimo marmista Davide Fortiguerra) una sfida da superare, vinta in modo egregio.

Il concept? Una forma organica, circolare, ispirata alle irregolarità delle forme naturali, realizzata in legno di frassino con tintura ad acqua, interno in pellame ecologico ed esterno con graniti e marmi incastonati.

Un oggetto artigianale realizzato in pochi pezzi a tiratura limitata. Un manufatto che presuppone rispetto per l'ambiente e lentezza, la stessa che consente all'acqua di scalfire la pietra.

Una pietra comune certo ma straordinaria. Una metafora bellissima che ci ricorda che per quanto come i ciottoli di un fiume veniamo trascinati dalle acque della vita, ognuno di noi è straordinario e degno di celebrazione.

Una borsa così bella da poter essere lasciata in giro per casa come vero e proprio oggetto di design. Un design che parla di cose semplici, di amicizia, di sfida, di ecologia, di natura e di resilienza.

Attualmente distribuita da: www.artisanalcornucopia.com e https://isola-lab-concept-store.business.site

Per i più curiosi, potete andare a sbirciare sul suo profilo Instagram, alcuni pezzi della sua collezione: @valentinaasia_italy

“Le cose più semplici sono le più straordinarie e soltanto un saggio riesce a vederle.” (Paulo Coelho)

