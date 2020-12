Quattro escursioni con Monesi Young il 19, 20, 27 e 31 dicembre

Monesi Young propone quattro escursioni fino a fine anno. "Per aderire bisogna iscriversi ed essere soci di Monesi Young, la quota di partecipazione è di 10 euro (gratuita sino ai 18 anni) e dotarsi di tutte le misure di sicurezza per ridurre i rischi della diffusione del virus COVID 19, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni dell’ordinanza regionale. Il regolamento è scaricabile dal sito www.myben.it" - ricordano - In questa stagione, si sa, può fare freddo, puoi scegliere di stare a casa o di venire con noi a divertirti, star bene ed esplorare, facciamo sempre piccoli gruppi e quindi necessario prenotare in tempo".

Ecco nel dettaglio il calendario delle escursioni in programma:

- 19 Dicembre Ciaspolata Sociale – Evento gratuito per tutti i soci, il luogo verrà definito in questi giorni in base all’innevamento e al meteo. La ciaspolata sarà per tutti cioè anche per chi dei soci è la prima volta che mette le ciaspole, un bel momento per imparare. E’ l’occasione per farci gli auguri di Buon Natale di pace, di serenità, di amicizia e di stare insieme al nostro bel gruppo.

Per informazioni e prenotazioni: Barbara Campanini – GAE – 346.7944194; Marina Caramellino – GAE – 337.1066940.



- 20 Dicembre – Tribal trekking, nel paese dei Druidi. Da Bajardo al Monte Bignone.

Questo itinerario ad anello attraverserà i boschi (dalla ZPS Ceppo - Tomena, al Parco Naturale San Romolo - monte Bignone), passerà sotto profonde gole e giganteschi massi, percorrerà il Sentiero Balcone con vedute sul mare e sui borghi della Val Nervia, ed una volta ritornati a Bajardo ci lascerà il ricordo dei paesaggi, della storia e delle fioriture particolarmente estese del minuscolo ciclamino e del narciso.





Dislivello: 650 metri – durata circa 6 ore – difficoltà E (escursionistica)

Ritrovo ore 8,30 Imperia Porto Maurizio presso il parcheggio del distributore prossimo allo svincolo autostradale, oppure alle 9.45 a Bajardo.

Per informazioni e prenotazioni: Barbara Campanini – GAE – 346.7944194





- 27 Dicembre 2020 - Ciaspolata brigasca, frittelle e vin brulè



Ciaspolata in quota, corona delle Alpi Liguri e Marittime, itinerario dalla bassa di Sanson fino a Cima Marta, per godere della spettacolare vista a 360° sulle Alpi Fracesi, le Liguri e le Marittime e fino al mare. Al ritorno in rifugio vin brulè e frittelle per tutti.

Dislivello 700 m. circa – durata 7 ore – difficoltà E (escursionistica)

Ritrovo ore 8.30 rifugio Realdo

Per informazioni e prenotazioni Giampiero De Zanet – GAE - 339.1183146

- 31 Dicembre 2020 – Brindisi di fine anno sul Pizzo d’Evigno - Per l’ultimo giorno dell’anno, per farci gli auguri berremo insieme un bicchiere di spumante italiano con una fetta di panettone sulla cima del Pizzo d’Evigno alle ore 12 come fossimo in una lontana isola del pacifico dove è già arrivato l’anno nuovo. Il pizzo d’Evigno lo raggiungeremo dal passo del Ginestro e lassù ci godremo tutto il panorama sul golfo dianese e sulle innevate cime delle Alpi Liguri.

Dislivello 400 m. circa – lunghezza 11,5 km – difficolta E (escursionistica)

Ritrovo a Cesio vicino all’ufficio Postale alle 9,30 – rientro previsto per le 14,30 al passo del Ginestro.

Per informazioni e prenotazioni Marina Caramellino – GAE – 337.1066940.