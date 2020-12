A Ventimiglia è disponibile il calendario dedicato al maestro Angelo Vinciguerra

Sperando che il prossimo anno 2021 sia migliore di quello che ci sta lasciando alle spalle, si moltiplicano le iniziative di presentazione di nuovi calendari.

Nella zona di Ventimiglia è in distribuzione quello dedicato al maestro Angelo Vinciguerra, pittore ligure-siciliano, nato a Canicattì nel 1929 e morto a Sanremo nel 2017 dopo una intensa vita di lavoro.



Fra alcune immagini di quadri da lui dipinti, c'è anche una breve poesia a firma di Sergio Mingione intitolata “Le onde”: Le onde del mare sono come i pensieri intimi tornano sempre a riva.



Per i contatti con il distributore del calendario Giuseppe Henry; cell 3884832229; email gvinciguerra074@gmail.com