Cinque buoni motivi per portare i carciofi a tavola

I carciofi sono un alimento vegetale di grandissimo valore nutrizionale. Se non sei solito mangiarli o non ti sei mai soffermato a riflettere sulla loro utilità per il nostro organismo dovresti leggere questo breve approfondimento. Infatti ti spiegheremo tutti i benefici derivanti dai carciofi e dal suo speciale principio attivo: la cinarina. Oltre ad essere un alimento sano e gustoso i carciofi sono versatili in cucina e si prestano per preparare primi, contorni, secondi piatti ed insalate. Se non sei troppo pratico con i fornelli, inoltre, non devi preoccuparti troppo perché potrai contare sui cuori di carciofo già lavati e tagliati, pronti per essere cotti, come quelli che trovi qui https://www.lavalledegliorti.it/prodotti/i-cuori-di-carciofo/.

La salute del cuore e della circolazione

Il primo buon motivo per scegliere i carciofi per la tua alimentazione risiede nel fatto che sono benefici per il cuore e per la circolazione. Infatti al loro interno sono contenute una grande quantità di proteine, vitamine e nutrienti che contribuiscono a ripulire la circolazione dal colesterolo cattivo e a contrastarne la ricomparsa. Questa proprietà deriva dal fatto che i carciofi contengono vitamina C, vitamine del gruppo B, ferro e tante altre sostanze ideali per prendersi cura del sangue e della circolazione.

L’intestino e la digestione

La cinarina, invece, è ideale per prendersi cura del fegato perché il suo principio derivato dell’acido caffeico è in grado di portare benefici effetti antiossidanti ed epatoprotettivi. Quindi con l’utilizzo dei carciofi nella propria alimentazione si può migliorare il flusso intestinale, la digestione e i disturbi legati a questo apparato. Infatti, il carciofo è ricco di flavonoidi che, assieme all’acido caffeico e alla rutina vengono impiegati anche per la produzione di farmaci e integratori alimentari.

Poche calorie, tanto gusto

Dal punto di vista nutrizionale i carciofi sono molto saporiti ma apportano una quantità esigua di calorie. In realtà se lo mangi crudo le calorie sono addirittura la metà e con un’insalatina di carciofi assumi un pasto leggero, soddisfacente e salutare. Chiaramente l’apporto calorico varia in base al modo in cui lo cucini ma, come vedremo nel paragrafo che segue, non richiede l’utilizzo eccessivo di grassi per tutte le miriadi di ricette in cui potrai impiegarlo.

Facili e versatili in cucina

Abbiamo anticipato poco più sopra che il carciofo è un alimento molto versatile in cucina. Difatti è utilizzato dall’antipasto al secondo con una varietà incredibile di ricette. Potrai mangiare i carciofi con cotture semplici come la bollitura oppure preparare qualcosa di più elaborato da abbinare alla pasta, al riso e ai secondi di carne e pesce. Ci sono ricette molto gustose e salutari che ti permetteranno di mangiare una bella porzione di carciofi senza sforare la dieta e senza complicarti troppo la vita in cucina, specialmente se non sei amante di padelle e fornelli.

Per combattere la fame nervosa

Infine, il carciofo è consigliato nella dieta in qualità di alimento ricco di fibre e antiossidanti: le sue fibre vegetali non sono assorbibili dal corpo umano perciò aumentano di volume nel nostro stomaco e donano un piacevole senso di sazietà. In questo modo sei meno propenso a concederti snack fuori pasto e, quindi, corri meno il rischio di incappare nelle abbuffate da fame nervosa. In generale tutti i vegetali possiedono questa proprietà per cui sono vivamente consigliati a chi sta iniziando una dieta e deve cambiare abitudini alimentari. Considera anche l’elevato potere anti-ossidante, utile a contrastare la proliferazione dei radicali liberi che sono responsabili dell’invecchiamento cellulare. La combinazione di queste due proprietà riattiverà il tuo metabolismo e ti aiuterà a perdere peso più velocemente.