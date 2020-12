Rischio di 'zona rossa' in tutto il paese: i sindaci dell'imperiese tutti contro Conte, solo Scajola in lieve controtendenza

Sindaci della nostra provincia tutti contro la paventata ‘zona rossa’ in tutto il paese per evitare la folla che si è riversata nelle strade e nei locali nell’ultimo fine settimana. Sentimento comune anche se con pensieri lievemente diversi tra loro e con il primo cittadino di Imperia in controtendenza rispetto ai colleghi.

Il primo cittadino di Sanremo, Alberto Biancheri, ha sottolineato lo stato di confusione, nelle decisioni che arrivano dall’esecutivo guidato dal Premier Conte: "Ormai da un giorno all’altro stiamo sentendo indiscrezioni che sono tutto e il contrario di tutto. Mi sembra ci sia grande confusione, per questo dico di aspettare atti concreti e provvedimenti veri, in una direzione o nell’altra. Quel che è certo è che la variabile determinante saranno i comportamenti individuali".

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, è per il rispetto delle regole, evidenziando come non ci si possa permettere una nuova impennata di contagi: "Vedremo quali saranno le decisioni del Governo, alle quali ci atterremo scrupolosamente perché in emergenza non si fanno polemiche ma si rispettano le regole che vengono decise. Condivido la preoccupazione sui rischi connessi a un allentamento delle restrizioni. Non possiamo permetterci, dopo tutti i sacrifici fatti e con il vaccino alle porte, di ritrovarci con un'impennata dalla curva di contagio dopo l'Epifania. Non possiamo giocarci, per la troppa fretta, il futuro nostro e delle future generazioni. Soffriamo ancora un po', affidiamoci al lume della scienza e non alle nubi dei ricercatori di facili consensi. Comprendo il malcontento di tanti cittadini, ma dopo un 2020 come quello che abbiamo vissuto non possiamo permetterci di iniziare col piede sbagliato il 2021".

Il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, si dichiara d’accordo alla chiusura ma chiede allo Stato di intervenire economicamente e in modo massivo, nei confronti dei commercianti: “Come amministratore pubblico, nella filiera dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e i Comuni, sicuramente lo Stato ha dati scientifici che noi sindaci non abbiamo. Dal primo giorno della pandemia abbiamo sempre sostenuto che l’aspetto sanitario è prevalente rispetto a tutto il resto. Come è successo in Germania, se i dati sono preoccupanti e serve un periodo di sacrifici, ritengo sia giusto farlo. Resta il fatto che, rispetto a quanto avvenuto fino ad ora per le attività economiche e produttive, necessità una vera forza di sostegno. In parole semplici, se ristoratori e altri esercizi simili perderanno Natale e Capodanno ma verranno rimborsati in modo corretto, nessuno dirà nulla. Se, invece, si dovesse perdere anche questo valore economico senza un sostegno vero, credo che lo Stato non darà una risposta coerente”.

Il Sindaco di Taggia, Mario Conio, pur comprendendo quanto è successo nel weekend, si scaglia comunque contro il Governo, chiedendo all’esecutivo un maggior decisionismo e non un vero e proprio ‘ping-pong’: “Questo è un andamento schizofrenico del Governo ed è inconcepibile. Non è possibile far vivere le categorie economiche questo stato di perenne incertezza. Mi chiedo: ma gli acquisti fatti nell’ottica delle prossime giornate quando ci si attendeva un buon movimento, chi li rimborsa? Trovo nel Governo un’incapacità di programmazione”. E sugli assembramenti del weekend: “La responsabilità è sempre di chi governa. Nel momento in cui si dà la possibilità di muoversi è chiaro che la gente lo fa. Forse ci voleva un po’ più di equilibrio ma ci si doveva aspettare situazioni limite. La Germania ha deciso per il lockdown e stop, mentre qui apriamo e poi il giorno dopo ci dicono che si chiude tutto. Bisognerebbe pianificare una serie di misure, magari più soft ma mantenute nel tempo. Questa è una situazione che disorienta”.

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino conferma l’importanza dell’attenzione alla salute ma senza dimenticare le problematiche del settore economico: “La precedenza deve averla la tutela e la salvaguardia della salute pubblica. Io non conosco i dati nazionali ma conosco quelli regionali e della nostra provincia. Sono dati, che pur nella drammaticità del momento, ci rendono una cittadinanza attenta e scrupolosa. Quindi non penso che sia necessaria una chiusura totale, visto che la pandemia nella nostra zona sta decrescendo. Non credo, inoltre, che un’eventuale apertura di questi giorni che sarebbe fondamentale per l’economia, possa cambiare le sorti del contagio. La salute pubblica è la prima cosa, ma la nostra zona non è paragonabile a quella delle metropoli e, dalle informazioni che ho, si potrebbe evitare una chiusura totale come quella a cui sta pensando l’esecutivo nazionale”.

Il primo cittadino di Bordighera, Vittorio Ingenito, è decisamente preoccupato e punta decisamente il dito contro il Governo: “Basterebbe che il Premier, o chi prende queste decisioni, facesse un giro tra i commercianti della nostra città e della nostra provincia, se sono contenti degli incassi fatti a dicembre. Son tutti bravi a dire di chiudere, ma poi bisogna anche pensare a come ‘ristorare’ i commercianti che non hanno potuto lavorare. Sono seriamente preoccupato perché il commercio sta subendo la peggiore crisi dal dopoguerra a oggi e non c’è nessun segnale di aiuto del Governo per i commercianti. Nel ‘Recovery fund’ non c’è nulla per ristorare l’economia e, ogni decisione che prende questo Governo mi rende sempre più preoccupato”.

Come sempre molto ‘diretto’ il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori: “Ci hanno ‘ammagonato’ e questo Governo, con i Dpcm, ma anche la Regione con ordinanze contraddittorie, non ci fanno capire la situazione. Non sappiamo dov’è la verità e si capisce poco perché siamo governati da chi viaggia a vista e non ha nessun radar. Loro fanno delle cose, le modificano e noi non sappiamo cosa fare mentre, noi Sindaci dobbiamo rispondere ai cittadini del loro ‘delirio’, senza che loro conoscano realmente i territori. Con l’ultimo Dpcm non ci si può spostare da Villa Faraldi a Cervo, a tre km di distanza”. E su quanto accaduto nell’ultimo fine settimana: “Purtroppo siamo governati dallo stesso sistema che adotta il nostro popolo che non conosce i limiti della libertà. Quando si dice ‘liberi tutti’ ognuno fa quello che vuole e nascono i problemi. Aveva forse più senso la chiusura totale perché la pandemia sanitaria ha creato quella economica. Viviamo una situazione drammatica, sia per chi ci governa ma anche per un popolo che non rispetta le regole. Oggi non sappiamo cosa accadrà a Natale e Capodanno, ma io sono convinto che non ci sarà il cosiddetto ‘assalto’ alle località di villeggiatura perché, se ci sarà tutto chiuso, la gente preferirà rimanere a casa. E anche gli hotel penso che preferiranno rimanere chiusi”.